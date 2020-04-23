Зеленский назначил Петрова главой Закарпатской ОГА

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Зеленский назначил Петрова главой Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе.

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Отметим, ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года. А также был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.Он пробыл на этой должности 5 месяцев.

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Топ комментарии
+3 Алексадр Лях
А еще куда-то надо назначить "Иванова" и "Сидорова"...
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23.04.2020 13:03
+2 Tania Shevchenko c2fcd63d
все назначения -як не кацап, то жид чи інший нацмен.
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23.04.2020 12:39
+2 Злой Карлик
Зеленський призначив Петрова головою Закарпатської ОДА - Цензор.НЕТ 9887
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23.04.2020 12:49
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