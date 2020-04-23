Зеленский назначил Петрова главой Закарпатской ОГА

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича главой Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе.

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Отметим, ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года. А также был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.Он пробыл на этой должности 5 месяцев.