53 тысячи киевлян получат соцпомощь от 300 до 600 грн. по случаю 34-ой годовщины Чернобыльской катастрофы, - Кличко

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К годовщине Чернобыльской катастрофы 53 тысячи киевлян получат материальную социальную помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Как вы знаете, приближается годовщина Чернобыльской катастрофы. Отмечу, что город вовремя выплачивает материальную помощь отдельным категориям киевлян по программе "Забота. Навстречу киевлянам". Вчера я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю 34 годовщины Чернобыльской катастрофы. Одноразовую адресную социальную помощь - от 300 до 600 гривен - получат более 53 000 киевлян, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - сообщил Виталий Кличко.

Также, готовится распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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"Ее получат более 78 000 ветеранов второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и другие отдельные категории граждан. Выплаты - от 400 до 800 гривен - начнутся уже в начале мая - сказал мэр. - Может, суммы и не большие, но город, как может, помогает тем, кому сегодня сложнее других. Асего более 140 000 киевлян получат материальную поддержку ", - подчеркнул Кличко.