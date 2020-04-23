Неизвестно, кто оплатил самолет Зеленского из Омана, - глава НАПК Новиков

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Новиков отметил, что для выяснения, кто непосредственно платил, НАПК отправило в мальтийскую компанию запрос.
"Смотрите, у нас нет данных, кто заплатил за перелет. У нас есть официальный ответ, что самолет был предоставлен оманской стороной", - рассказал он.
Как он сообщил, Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал - неизвестно.
"Это был характер межгосударственных отношений, так как государство Оман предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому", - добавил он.
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Еще никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".