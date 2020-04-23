Обвинения в адрес Хржановского субъективны и эмоциональны. Ждем результатов расследования, - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"

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Благотворительный фонд "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" выступил с заявлением по поводу обвинений в адрес художественного руководителя проекта режиссера Ильи Хржановского.

Заявление опубликовано на сайте Фонда, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, Илья Хржановский — российский режиссер и продюсер. С декабря 2019 года — художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", создание которого частично финансируют российские бизнесмены Павел Фукс, Герман Хан и Михаил Фридман, а также Виктор Пинчук. 22 апреля открыто уголовное производство по факту возможного насилия над младенцами, взятыми из детдома, во время съемок фильма в 2011 году.

"Фонд стоит на позиции общечеловеческих ценностей. Его основная цель - создание мемориального центра и достойное чествование памяти жертв трагедии Бабьего Яра, а также содействие гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста. Фонд работает над реализацией многочисленных культурных, исторических, издательских проектов. Одна из его задач - привлечь внимание общества к угрозам тоталитарной, экстремистской, нацистской и расистской идеологии, поддерживая при этом культурные, этнические, религиозные и социальные различия; показать значимость наследия и памяти в процессе построения демократического общества и мирного будущего", - говорится в обращении.

В Центре подчеркивают, что не могутдавать профессиональную оценку фильимам Хржановского и методам и приемам, по которым они созданы. Отмечается важность расследования и соответствующей экспертизы, если такова будет назначена.

"Мы уверены, что любое насилие недопустимо: ни в былые времена, ни сейчас. Свобода и достоинство человека, его жизни и его права являются наивысшими ценностями. Мемориальный центр защищал и будет защищать эти ценности и исповедует их в своей деятельности. В то же время отмечаем, что все обвинения, которые раздаются сейчас в адрес Ильи Хржановского, сделаны на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях. Мы считаем, что окончательные решения следует принимать после объективных выводов правоохранительных органов".

Художественный руководитель Илья Хржановский был привлечен к работе Фонда в конце 2019 года. "Он известен своими кинематографическими проектами, посвященными исследованию природы и влияния тоталитарной советской системы на общество. С позиции наблюдательного совета фонда, в состав которой, в частности, входят авторитетные деятели культуры и правозащитники, такой человек мог бы предложить новое, уникальное видение художественной составляющей проекта", - заявляю в Центре.

В данный момент команда Фонда вместе с Хржановским работают над концепцией будущего мемориального центра в Бабьем Яре.

Центр призывает СМИ и общественность "быть объективными и взвешенными в распространении комментариев относительно работы Фонда и осознавать, что Мемориальный центр "Бабий Яр" и проект "Дау" - это совершенно разные проекты".

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Напомним, ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины по поводу возможного насилия над детьми из приюта во время съемок фильма "Дау". Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в полицию из-за использования младенцев из Дома ребенка в Харькове во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.

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"Дау" — международный художественный проект, созданный при участии государственных европейских культурных фондов. Он соединил в себе кино, науку, перфоманс, религию, художественные эксперименты, литературу и архитектуру. Съемки проходили в 2009-2011 годах.

"Дау. Дегенерация" — шестичасовая лента об институте, олицетворяющем советское общество. Множество сцен фильма снимались в Харькове. Участие в съемках приняли в том числе Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон.

Создателей "Дау" неоднократно обвиняли в нарушениях этики и нечеловеческом отношении к участникам. Фактически все происходящее в фильме насилие было настоящим, а не постановочным. К исполнению ролей НКВДистов режиссер привлек российских неонацистов. Однако компания-поризводитель и сам режиссер это опровергали.

Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ, но их пришлось вернуть из-за срыва сроков производства. Украинское Государственное агентство по вопросам кино вложило в производство фильма более 5 млн гривен, и его комиссия одобрила и высоко оценила ленту в апреле 2018 года. По заявлению Госкино, во время препросмотра скандальные моменты не демонстрировались. Окончательную версию фильма Хржановский так и не представил Госкино, в связи с чем длятся суды по поводу взыскания с компании-производителя пени.

Премьера фильма состоялась в 2019 году, в показанном на экране материале есть указанные сцены, вызывающие вопросы по поводу прав человека.

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