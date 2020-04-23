70% украинцев ходят на работу, несмотря на карантин, - Шмыгаль

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карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что в 70% работающих людей в Украине ходят на работу в период карантина, введенного для противодействия распространения коронавирусной болезни Covid-19, ссылаясь на данные социологических исследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области, Шмыгаль сказал: "Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу".

В то же время он подчеркнул, что в таком случае должны быть выдержаны все необходимые меры предосторожности.

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Коронавирус и карантин
карантин работа Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+13 Игорь Емец
Они еще,бл...ь, кушать хотят, оказывается
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23.04.2020 12:46
+11 Чинганчгук
и это премьер министр - он так же у управляет экономикой - по данным соц иследований? - мрак - народ это просто ДНО даже - днище
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23.04.2020 12:49
+10 Eugen Mk
Пишком ходят? Чтото я не наблюдаю толп из сёл по одесской трассе. А раньше с утра через переход к метру проблемно было проехать.

Кажецца ктото врёт.
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23.04.2020 12:47
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