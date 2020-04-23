Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, - Кличко

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пасха

Киевский городской голова Виталий Кличко пояснил увеличение количества больных COVID-19 в столице в последнее время массовым посещением церквей в Вербное воскресенье 12 апреля и ожидает через неделю следующего всплеска заболеваемости в связи с посещением прихожанами храмов на Пасху 19 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время брифинга.

"Я понимаю, как все устали от карантина. Как все хотят вернуться к привычной жизни. Но в очередной раз обращаюсь: все зависит от нас! От того, насколько ответственно и сознательно мы относимся к выполнению необходимых правил. Чем меньше людей их нарушает, тем меньше киевлян заболеет. И тем быстрее мы преодолеем этот вызов", - подчеркнул он.

"Всплеск болезни за эти дни - это же результат всех активностей в Вербное воскресенье. Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал в компании на природе", - добавил мэр.

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Коронавирус и карантин
карантин Кличко Пасха COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Вася Шевченко f77d76ba
пойду-пойдут...куда они денутся? ну разве что дома будут тихо помирать не признаваясь соседям...
ибо в такой толпе прихожан не могло (чисто теоретически) не попасться хотя бы одного-двух вирусоносителей...а в такой тесноте больше и не надо... и теплые сопли-слюни, смешиваясь с запахом ладана из размеренно парящего кадила (для ускорения движения воздушно-капельного потока) разнесутся на всех.. а единственная ложечка для причащания - закрепит успех...
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23.04.2020 12:59
+5 Vivo UA
Прорицатель или вирусолог Кличко, на основании чего такие прогнозы?
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23.04.2020 12:54
+4 Кирилл Лещенко
А если не пойдут? Пичалька буИт? А, педаля? Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, - Кличко - Цензор.НЕТ 5071
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23.04.2020 12:53
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