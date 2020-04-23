Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, - Кличко

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Киевский городской голова Виталий Кличко пояснил увеличение количества больных COVID-19 в столице в последнее время массовым посещением церквей в Вербное воскресенье 12 апреля и ожидает через неделю следующего всплеска заболеваемости в связи с посещением прихожанами храмов на Пасху 19 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время брифинга.

"Я понимаю, как все устали от карантина. Как все хотят вернуться к привычной жизни. Но в очередной раз обращаюсь: все зависит от нас! От того, насколько ответственно и сознательно мы относимся к выполнению необходимых правил. Чем меньше людей их нарушает, тем меньше киевлян заболеет. И тем быстрее мы преодолеем этот вызов", - подчеркнул он.

"Всплеск болезни за эти дни - это же результат всех активностей в Вербное воскресенье. Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал в компании на природе", - добавил мэр.

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