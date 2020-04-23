Кабмин представит новую программу льготных кредитов "Новые деньги" на следующей неделе, - Шмыгаль

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Правительство работает над этой программой совместно с банками и будет готово презентовать ее на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-брифинге в Закарпатье.

"Следующий этап - это программа "Новые деньги" для тех людей, которые вернулись из-за границы, кто хочет удержать рабочие места в действующем бизнесе. Это также будет программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%. Также - отсрочка уплаты "тела" кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам", - рассказал он.

Шмыгаль уточнил, что правительство работает над этой программой совместно с банками и будет готово презентовать ее на следующей неделе.

Премьер также напомнил, что правительство переформатировало кредитную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и микробизнеса.

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