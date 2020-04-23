В среднем процесс лечения COVID-19 длится 20 дней. Есть случаи, когда человек болел 37 дней, - Кличко

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Срок лечения коронавируса может составлять более месяца.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом в среднем, как отмечают специалисты, процесс лечения длится 20 дней.

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"По данным специалистов, в среднем процесс лечения длится 20 дней. Есть случаи, когда человек болел даже 37 дней. 20 дней назад в Киеве было зарегистрировано 160 больных, а сегодня их более 1000. Так сколько еще времени пройдет пока все поправятся?" - отметил мэр.

Кличко подчеркнул, что у половины людей, которые переболели коронавирусом и клинически выздоровели, вирус сохранялся в организме от 1 до 8 дней даже после окончания всех симптомов.

"Чтобы проверить, что человек уже поборол вирус, врачи проводят два ПЦР-теста... Оказалось, что один тест может не точно показать, что вируса в организме уже нет. У половины людей, которые переболели коронавирусом и клинически выздоровели, вирус сохранялся в организме от 1 до 8 дней даже после окончания всех симптомов. Такая ситуация с медленным выздоровлением не только в столице. Более 7 тысяч больных в Украине, выздоровели 505 пациентов. Поэтому призываем людей беречься, вирус агрессивный", - сообщил глава Киева.

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"Вирус COVID-19 - очень агрессивная и не до конца изученная болезнь. Лекарства от которой до сих пор нет, как нет и вакцины. Медики применяют различные препараты. Одни работают. Другие - менее эффективны. Поэтому и лечится коронавирус очень сложно и долго", - акцентировал Кличко