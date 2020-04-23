В Ивано-Франковске более месяца незаконно проживают ромы, поэтому требование Марцинкива прекратить правонарушение является законным, - Тягнибок

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Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок выступил в защиту городского председателя Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который заявлял о необходимости "выселения ромов" из города. Тягнибок считает такие действия логичными и законными, поскольку группа ромов незаконно проживала в привокзальном сквере.

Об этом лидер "Свободы" написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для всех, кто что-то слышал, но не разобрался в ситуации. В Ивано-Франковске более месяца в привокзальном сквере незаконно проживает группа лиц, или, говоря языком толерастов - "представителей ромской национальности". Как бы кто не пытался извратить ситуацию - они совершают правонарушение: показательно плюют на все карантинные ограничения, цепляются к прохожим, незаконно проживают на территории сквера и тому подобное. И это подтверждают многочисленные жалобы франковцев на горячую линию города и на 102. Ситуация недопустима - как в Ивано-Франковске, где уровень заболеваемости коронавирусом является одним из самых высоких в Украине, так и в любом другом месте. Поэтому апелляция Руслана Марцинкива к полиции с требованием прекратить правонарушение - вполне логична и законна. Тем более, что автобус для транспортировки нарушителей к месту их регистрации и постоянного проживания (в Закарпатской области) город предоставил по просьбе самих правоохранителей", - отметил Тягнибок.

Он также прокомментировал возбуждение уголовного производства в отношении Марцинкива:

"А за Руслана Марцинкива не волнуйтесь. Об законно избранного мэра с 80% поддержки в городе, еще и с большой свободовской семьей за спиной - всевозможные аваковы и другие либерасты-грантоеды зубки свои обломают. Мы своих в обиду не дадим. Не правда ли, Ивано-Франковск?".





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Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал от Нацполиции вывезти всех ромов из города.

Полиция Ивано-Франковской области начала расследование по факту высказываний Ивано-Франковского городского головы.