Проверка перелета Ермака из Минска еще продолжается, - глава НАПК Новиков

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Проверка продолжается. Мы направили запрос в компанию, которая предоставила этот самолет, и в Офис Президента также направили (запрос. - Ред.)", - сказал Новиков.
По его словам, в ситуации с Ермаком "эти отношения нельзя трактовать как межгосударственные, так как самолет был украинский и должностное лицо - украинец".
"Здесь ... только по результатам проверки сможем сказать, чем это является. Сейчас мы не имеем ни одного документа, но запросы уже отправили", - уточнил Новиков.
Как сообщалось, что НАПК проверит законность бесплатного перелета главы Офиса Президента Ермака из Минска в Киев после заседания Трехсторонней контактной группы. Сам Ермак сказал, что перелет предложил ему второй президент Украины Леонид Кучма. По словам Ермака, он не знает, кто именно оплатил эту поездку.