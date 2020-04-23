Проверка перелета Ермака из Минска еще продолжается, - глава НАПК Новиков

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Проверка перелета Ермака из Минска еще продолжается, - глава НАПК Новиков

Национальное агентство по предотвращению коррупции еще продолжает проверку обстоятельств перелета из Минска главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака на самолете.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Проверка продолжается. Мы направили запрос в компанию, которая предоставила этот самолет, и в Офис Президента также направили (запрос. - Ред.)", - сказал Новиков.

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По его словам, в ситуации с Ермаком "эти отношения нельзя трактовать как межгосударственные, так как самолет был украинский и должностное лицо - украинец".

"Здесь ... только по результатам проверки сможем сказать, чем это является. Сейчас мы не имеем ни одного документа, но запросы уже отправили", - уточнил Новиков.

Как сообщалось, что НАПК проверит законность бесплатного перелета главы Офиса Президента Ермака из Минска в Киев после заседания Трехсторонней контактной группы. Сам Ермак сказал, что перелет предложил ему второй президент Украины Леонид Кучма. По словам Ермака, он не знает, кто именно оплатил эту поездку.

Е-декларации госслужащих
Кучма Минск НАПК Ермак Андрей Новиков Александр
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Топ комментарии
+6 belge
Осёл на халяву из Омана, друган его на халяву из Минска. Жидовские подходы рулят.
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23.04.2020 13:19
+4 Mykhailo Stepanov
еще торгуетесь?
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23.04.2020 13:17
+3 Van-Basten Van-Basten
Проверка перелета Ермака из Минска еще продолжается, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 519

Проверка перелета Ермака из Минска еще продолжается, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 7984
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23.04.2020 13:21
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