Законопроект, которым обновляются основания для увольнения директора НАБУ, не приведет к автоматическому увольнению Сытника, - депутат от СН Янченко

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Законопроект №2656, которым предлагается внести изменения в Закон "О Национальном антикоррупционном бюро" и добавить, как одно из новых оснований для увольнения директора бюро, вступившее в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение, не повлечет автоматического увольнения Артема Сытника.

Об этом Цензор.НЕТ заявила замглавы Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, комментируя документ, который внесен в повестку дня внеочередного заседания парламента, запланированного на пятницу.

"Это нужно было сделать давно для того, чтобы привести закон о НАБУ в соответствие с украинским законодательством, - считает нардеп. - Любой чиновник, получивший админпротокол и последующее решение суда, увольняется из госслужбы. В перечне оснований для увольнения директора НАБУ такого пункта нет. Почему так было изначально сделано – умышленно или из-за непрофессионализма - не знаю, полагаю, второй вариант. Нужно это исправить".

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В пятницу законопроект планируют рассмотреть в первом чтении. Отвечая на вопрос, почему его включили в повестку дня в период карантина, и не обсуждался ли вопрос увольнения главы НАБУ Сытника внутри фракции "Слуга народа" она отметила, что никаких особых причин нет. "Вопрос отставки ни в последнее время, ни ранее не обсуждался, - объяснила Галина Янченко. – Сейчас в этом документе Сытника нет. Потому что закон обратной силы не имеет".

Автор законопроекта, который включен в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады был зарегистрирован еще в декабре прошлого года, депутатом от фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

В феврале этого года группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.

А после того, как в марте в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов, которыми предлагается увольнять директора НАБУ за совершение административного правонарушения, в ответ фракция "Голос" заявила о регистрации около десятка альтернативных документов. Ни один из них в повестку дня внеочередного заседания не включен.