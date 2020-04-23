Увеличение количества тестирований, обеспечение больниц и создание рабочих мест, - Шмыгаль на Закарпатье озвучил приоритетные задачи до завершения карантина

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Закарпатье, где принял участие в заседании регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Рассказал о приоритетных задачах, которые должны выполнить до 11 мая, чтобы начать выходить из карантина. Во-первых - это увеличение количества тестирований. Во-вторых, повышение уровня обеспеченности больниц.

Следующее, что мы должны сделать - это создать большое количество рабочих мест. Поэтому важно, чтобы в регионах, в областных центрах и в каждом городе определили перечень профессий, где не хватает работников, а бизнес определил, чем можно заинтересовать людей, которые вернулись в Украину", - написал он.

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По словам премьера, выполнение этих задач требует совместной и слаженной работы центральной и местной власти.