Ни сокращений врачей, ни уменьшения зарплат не должно быть: мы будем жестко реагировать, - главный санврач Ляшко

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врачи

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) финансирует медучреждения по глобальному бюджету, сокращений медиков не должно быть, сообщает замминистра здравоохранения - главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий ЧС в Закарпатской области.

"Мы запретили постановлением Кабмина принимать плановые госпитализации и операции. В то же время НСЗУ внесла изменения в договоры, и первые три месяца она будет выплачивать исторический базовый бюджет для медучреждений, поэтому ни сокращений врачей, ни уменьшения зарплат не должно быть. В подобных случаях мы будем жестко реагировать к руководству", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, замминистра отметил, что "законодательная база четко указывает общеобязательность карантина, и если кто-то не придерживается его – это вопрос к правоохранительным органам".

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+8 belge
Победой считается выплата зарплат.
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23.04.2020 13:36
+7 133133
Обещали 300 % повышения зарплаты,

но победой теперь уже будет считаться не уменьшение зарплат
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23.04.2020 13:35
+3 5 копійок
Довбодятлів при владі теж не повинно бути, але вони чомусь там.
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23.04.2020 13:38
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