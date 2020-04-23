У одессита, погибшего от COVID-19, первый ПЦР-тест показал отрицательный результат

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В приемном отделении 30 марта был проведен экспресс тест на COVID-19, который был отрицательным. 2 апреля, в 10:15 больной умер от острой сердечной недостаточности и отека легких. В этот же день, в 19:00, был получен положительный тест-ПЦР.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в департаменте здравоохранения Одесского городского совета.

Мужчина, 1963 г. р., о смерти которого стало известно сегодня, был госпитализирован еще 30 марта.

Отмечается, что у него был диагноз "двусторонняя внебольничная пневмония", а также - тяжелые сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность.

В приемном отделении 30 марта был проведен экспресс тест на COVID-19, который был отрицательным.

"Пациент получал терапию, согласно протоколу. 9 апреля в связи с плановым обследованием всех пациентов с пневмонией в отделении ему провели тест-ПЦР, и был получен отрицательный результат", - сообщили в департаменте.

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В связи с отсутствием положительной динамики лечения, 21 апреля мужчине было проведено повторное обследование ПЦР. Вчера, 22 апреля, в 10:15 больной умер от острой сердечной недостаточности и отека легких. В этот же день, в 19:00, был получен положительный тест-ПЦР, что позволило поставить окончательный диагноз - смерть в результате COVID-19.

Как уточнили в мэрии, мужчина все это время находился в Одесской городской клинической больнице №10.

"Больной находился в палате терапевтического отделения Одесской городской больницы №10 один. Кислород получал постоянно с помощью кислородного концентратора", - добавили в департаменте.

В настоящее время обследован лечащий врач умершего мужчины - ПЦР-тест отрицательный. В мэрии утверждают, что весь персонал отделения, в котором находился пациент, соблюдал противоэпидемические мероприятия, использовал средства индивидуальной защиты.

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