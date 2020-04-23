Коронавирус почти не передается через поверхности: в 99% случаев заражение происходит через длительный контакт с больным, - Институт вирусологии университета Бонна

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Немецкие ученые пришли к выводу, что новый коронавирус почти не передается через поверхности, а в 99% случаев заражение происходит через длительный контакт с больным.

Об этом рассказал вирусолог из Германии Гендрик Штрек из Института вирусологии и исследования ВИЧ Университета Бонна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Исследования проводили в городе Гайсберг – одном из эпицентров коронавируса в Германии. В течение нескольких недель ученые собирали информацию в городе, опрашивали людей и брали образцы вируса для того, чтобы выяснить, как именно передается коронавирус.

"Нет значительного риска заражения этой болезнью, когда вы ходите по магазинам. Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение более длительного периода времени были ближе друг к другу, например, после вечеринок в Ишгле, Австрия. Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, было невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих образцов", - рассказал Штрек.

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По его словам, чтобы действительно заразиться, нужно длительное время находиться в контакте с инфицированным. В то же время, чтобы подхватить коронавирус с поверхности необходимо, чтобы зараженный человек кашлянул в руку, потом прикоснулся, например, к дверной ручке, а сразу после этого к ней прикоснулся другой человек, а потом и к собственному лицу.

"Результаты этого более детального исследования могут послужить основой для рекомендаций национальным стратегиям выхода из карантина. Важно получить эти данные, чтобы убедиться, что решения принимаются на основе фактов, а не предположений. Данные должны служить основой информации для правительства, чтобы они могли потом подумать о своих дальнейших действиях", - считает Штрек.

То, что COVID 19 является капельной инфекцией и не может передаваться через воздух, ранее также подтвердил вирусолог Кристиан Дростен из берлинского Charité. Он подчеркивал в интервью, что коронавирус чрезвычайно чувствителен к высыханию, поэтому единственный способ заразиться им, если вы "вдыхаете капли".