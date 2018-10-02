2 октября в Киеве состоится поминальная служба по случаю третьей годовщины захоронения разведчика 72-й ОМБр Сергея Костакова. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в анонсе мероприятия в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Движение помощи Армии Операция "Маэстро" сообщает, что 2 октября (вторник), в 13.00, на Берковецком кладбище (г. Киев, ул. Стеценко, 18 участок №1) состоится поминальная Служба Божья по случаю третьей годовщины захоронения легендарного разведчика 72-й ОМБР Сергея Костакова МАЭСТРО. Родственники и друзья Героя, приглашают всех патриотов вместе почтить память Сергея на месте его вечного упокоения. Помните всегда Воинов, отдавших жизнь за Украину!", - говорится в сообщении.

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