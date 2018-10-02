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02.10.18 11:10

Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса как братьев-чемпионов, которые провели наибольшее количество боев. ФОТО

Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса, как братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее количество боев.

Об этом объявили на гала-вечере 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который сегодня открылся в Киеве, сообщает пресс-служба мэра Киева.

"Для меня эта награда является неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд - это рекорд всех, кто поддерживал братьев-Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны", - сказал вечный чемпион WBC, мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса как братьев-чемпионов, которые провели наибольшее количество боев 01

Напомним, с 1 по 5 октября в Киеве проходит 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). В столицу Украины прибыли мировые легенды бокса Леннокс Льюис, Эрик Моралес, Эвандер Холифилд и другие легендарные боксеры. Прибыли также президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Всего в столицу Украины для участия в конгрессе приехали около 700 участников из 166 стран мира.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC, мэр Киева Виталий Кличко.

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