В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"1 октября 2018 боевики совершили обстрел населенного пункта Водяное, применив запрещенную минского соглашениями артиллерию калибров 152 мм и 122 мм. Обстрел осуществлялся около 17:40.

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Группой офицеров украинской стороны СЦКК, которые прибыли на место обстрела, установлено, что огонь велся с направлений населенных пунктов Пикузы и Азов", - говорится в сообщании.

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На месте обстрела обнаружено одиннадцать воронок от попадания снарядов калибра 122 мм и одну воронку от снаряда калибра 152 мм.

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Вследствие попадания 122 мм снарядов разрушено здание и поврежден контейнер. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено.

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В СЦКК отмечают, что российские наемники в качестве целей для применения тяжелых вооружений все чаще выбирают мирные населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры.

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