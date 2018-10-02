Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября. ФОТОрепортаж

Парламентский день ВР в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Начало работы ВР

Дружеские объятия Вадима Новинского и Владимира Литвина

Олег Ляшко с Вячеславом Богуслаевым из "Воли народа"

Андрей Кожемякин схватил за руку оппоблоковца.





Трио националистов - Андрей Билецкий, Олег Петренко и Андрей Ильенко





Борислав Розенблат что то рассказывает колеге. Возможно, о своей скромной жизни в Германии





Объятия, улыбки и телефон у троих оппоблоковцев - Николая Скорика, Юлии Левочкиной и Михаила Папиева





Секреты Юлии Тимошенко и Сергея Власенко

Переговоры Евгения Рыбчинского и ЮлииТимошенко за спиной Сергея Власенко

Евгений Рыбчинский из "Воли народа", Вадим Ивченко из "Батькивщины" с коллегой Валерией Заружко из РПЛ





Руководство фракции "Народного фронта" - в профиль Максим Бурбак, спиной - Андрей Иванчук





Нечастое вступление с трибуны Андрея Билецкого, посвященное предоставлению гражданства иностранцам - защитникам Украины





Антон Геращенко и Игорь Мосийчук

Дружеские объятия Александра Третьякова из БПП с первым вице-спикером Ириной Геращенко

Смеющаяся Наталья Королевская в окружении коллег из БПП





Доверительная беседа Сергея Пашинского и Ивана Винника

Нарушитель дресс-кода Сергей Лещенко

Олег Петренко и Андрей Билецкий ведут переговоры с руководством ВР Андреем Парубием и Ириной Геращенко

Валерий Дубиль пьет кофе из термоса прямо в зале ВР

Мария Матиос обнимает Вадима Денисенко перед лицом Александра Черненко

Фото - Цензор.НЕТ