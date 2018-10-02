Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
02.10.18 19:56

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября. ФОТОрепортаж

Верховная Рада в пленарный день 2 октября приняла ряд законопроектов, в частности одобрила в первом чтении упрощение процедуры предоставления гражданства иностранцам-воинам АТО, проголосовала законопроект, противодействующий буллингу. Кроме того, депутаты много секретничали и пили кофе прямо в зале ВР.

Парламентский день ВР в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 01

Начало работы ВР

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 02

Дружеские объятия Вадима Новинского и Владимира Литвина 

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 03

Олег Ляшко с Вячеславом Богуслаевым из "Воли народа"

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 04

Андрей Кожемякин схватил за руку оппоблоковца.


Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 05

Трио националистов - Андрей Билецкий, Олег Петренко и Андрей Ильенко


Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 06

Борислав Розенблат что то рассказывает колеге. Возможно, о своей скромной жизни в Германии

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 07
Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 08

Объятия, улыбки и телефон у троих оппоблоковцев - Николая Скорика, Юлии Левочкиной и Михаила Папиева


Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 09

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 10

Секреты Юлии Тимошенко и Сергея Власенко 

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 11

Переговоры Евгения Рыбчинского и ЮлииТимошенко за спиной Сергея Власенко 

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 12

Евгений Рыбчинский из "Воли народа", Вадим Ивченко из "Батькивщины" с коллегой Валерией Заружко из РПЛ

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 13

Руководство фракции "Народного фронта" - в профиль Максим Бурбак, спиной - Андрей Иванчук 


Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 14

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 15

Нечастое вступление с трибуны Андрея Билецкого, посвященное предоставлению гражданства иностранцам -  защитникам Украины 


Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 16

Антон Геращенко и Игорь Мосийчук

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 17

Дружеские объятия Александра Третьякова из БПП с первым вице-спикером Ириной Геращенко

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 18

Смеющаяся Наталья Королевская в окружении коллег из БПП


Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 19

Доверительная беседа Сергея Пашинского и Ивана Винника 

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 20

Нарушитель дресс-кода Сергей Лещенко

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 21

Олег Петренко и Андрей Билецкий ведут переговоры с руководством ВР Андреем Парубием и Ириной Геращенко 

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 22

Валерий Дубиль пьет кофе из термоса прямо в зале ВР 

Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября 23

Мария Матиос обнимает Вадима Денисенко перед лицом Александра Черненко 

Фото - Цензор.НЕТ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100