В городском транспорте Ивано-Франковска теперь можно расплатиться с помощью sms, - мэр Марцинкив. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" с 1 октября повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%

"Сегодня мы стали первым городом в Украине, где появилась возможность оплатить проезд в коммунальном транспорте с помощью sms. Приятно, что воплощать их в транспорте КП "Электроавтотранс" отозвался мобильный оператор Kyivstar. Сегодня мы подписали Меморандум о сотрудничестве", - отметил Марцинкив.

По его словам, чтобы получить такой билет, достаточно отправить сообщение с кодом маршрута на номер 877 и дождаться подтверждения. Стоимость проезда остается неизменной, в троллейбусах - 2 грн, в автобусах - 5 грн за проезд. Льготный проезд для студентов сохраняется.

Также читайте: Одну из улиц Ивано-Франковска переименуют в честь Любомира Гузара















Фото: facebook.com/Руслан-Марцінків