Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
03.10.18 08:55

Ребята в горячих точках на передовой очень ждут "колеса", - волонтеры группы "Мега-Полиграф" просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов. ФОТО

Два автомобиля, внедорожник Mitsubishi Pajero и пикап Mitsubishi L200, для украинских снайперов растаможены, однако требуют некоторого ремонта для передачи на фронт. Одна из этих машин пойдет в 56 ОМБР, вторая - в 59 ОМБР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Мега-Полиграф" на своей странице в Facebook.

"Эти машины будут помогать работать снайперам. Одна - пойдет в 56 ОМБР, вторая - в 59 ОМБР. 

Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 01

Сообщается, что машины уже в Киеве, растаможены и почти готовы к передаче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужна помощь на лечение воину Юрию Чернышенко (Муравей), награжденному орденом "За мужество" за подвиг под Иловайском. ФОТО

Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 02

"В L200 текут оба сальника коленвала. С учетом того, что для их замены надо разобрать пол машины (снятие коробки и.т.п.) будем менять грм и, возможно (вскрытие покажет), сцепление (снятие/установка коробки стоит как само сцепление). Паджерик - "по мелочи", но тоже надо немного "подшаманить".

Обе команды снайперов в горячих точках передовой и очень ждут "колеса"", - говорится в сообщении.

Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 03

Для желающих помочь:

Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
Благотворительный фонд "Воины добра".
Реквизиты:
БО "МБФ "ВОЇНИ ДОБРА"
ЄДРПОУ 39350819
п/р 26007053149199 в ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО 321842

Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 04

Для перечисления денег из других украинских банков:
Наименование банка: Приватбанк
Номер счета: 29244825509100
МФО: 305299
ЕДРПОУ: 14360570
Назначение платежа: пополнение карты № (далее необходимо указать номер карты, которую вы хотите пополнить)
Получатель: Галафутник Игорь Леонидович
ИПН: 2390702897

Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 05
Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 06
Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 07
Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 08
Фото: Мега-Полиграф/Facebook

Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 09

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100