Полицейские изъяли 25 кг янтаря на полмиллиона гривен на Ривненщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Ривненской области.

"Солнечные" камни крупной фракции общим весом почти 25 килограммов работники правоохранительных органов изъяли во вторник, 2 октября, в ходе санкционированных обысков на территории Ривненского и Заречненского районов. Ориентировочная стоимость изъятых камней составляет около 500 тысяч гривен.

Отмечается, что 20 кг янтаря полицейские изъяли на основании решения суда и при процессуальном согласовании прокуратуры по месту жительства 42-летнего жителя села Серники.

Кроме того, еще более четырех килограммов янтаря-сырца изъяли в хозяйстве 27-летнего жителя поселка Квасилов.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 198 Уголовного кодекса Украины продолжается, проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта янтаря и лиц, причастных к незаконной деятельности.

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