Начался экзамен в рамках квалифоценивания кандидатов на должности в Высший ІР-суд: конкурс составляет 10 человек на место. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Кандидаты должны будут ответить на 120 тестовых вопросов (на это отводится 2,5 часа) и решить практическое задание (отводится 5,5 часов).

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Конкурс в IP-суд составляет 10 человек на место – 210 кандидатов на 21 вакансию. Среди кандидатов 197 судей, 5 адвокатов, 6 патентных поверенных и 2 лица, имеющих смешанный стаж. На экзамен пришли не все кандидаты - явились 148 кандидатов.

"Это ожидаемо, так как задания сложные", - сказал глава ВККСУ Сергей Козьяков, отметив, что примеры тестовых заданий были обнародованы накануне.

Стоит отметить, что тестирование анонимное. Результаты тестирования будут проверятся автоматической программой и будут оглашены в анонимном порядке (будет указан код кандидата) сразу после теста.

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Практическое задание одинаковое для всех. Оно представляет собой модельное судебное дело из компетенции ІР-суда.

Успешно сдавшие экзамен будут допущены к следующему этапу оценивания – собеседование в ВККСУ. На нем будут оченивать доброчесность кандидатов.