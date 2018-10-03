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03.10.18 11:29

Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев. ФОТОрепортаж

Ночью в среду, 3 октября в Сумах несколько десятков мужчин в балаклавах изрезала колеса 15 маршрутных такси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции в Сумской области.

"Сообщение о том, что неизвестные в балаклавах режут колеса маршрутных такси неподалеку от "Укртелекома", поступило в дежурную часть полиции около трех часов утра. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась", - сообщает Нацполиция.

Отмечается, что таким образом ночью предварительно были повреждены 15 транспортных средств. 30 человек - участников события полицейские оперативно блокировали и доставили в Сумской отдел полиции. Сейчас с ними работают следователи. По данному факту в полиции уже начали уголовное производство по ст. 296 ч. 4 УК Украины "Хулиганство", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев 01
Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев 02
Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев 03
Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев 04
Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев 05

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