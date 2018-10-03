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03.10.18 12:17

СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке трех инспекторов сектора реагирования патрульной полиции одного из районных отделений Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейские требовали от местного жителя десять тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленники обещали не привлекать его к уголовной ответственности за использование фальшивых документов на транспортное средство.

Правоохранители задержали инспекторов на одной из улиц города Новомосковск при получении части взятки в размере пять тысяч гривен.

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СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине 01
СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине 02
СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине 03
СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине 04

Решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Нацполиции.

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