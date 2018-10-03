На Красной площади бегают 10 "Сталиных" и 15 "Лениных", и все похожи на оригинал, - в Кремле не доверяют расследованиям о схожести Боширова и Чепиги. ФОТО

Об этом сообщает РБК, передает Цензор.НЕТ.

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По мнению Пескова, вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ "о неких результатах неких расследований неких организаций". "Мы не знаем, насколько достоверны приводимые факты и насколько можно проверить идентичность тех людей, которые приводятся", - сказал он.

Пресс-секретарь Кремля также подчеркнул, что для официальных заключений, "кто на кого похож, похож ли, где жил, где рос", нужны официальные данные. "Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу иметь СМИ", - сказал он, добавив, что Великобритания на запросы о сотрудничестве в следствии не отвечает.

Говоря о рассуждениях, кто на кого похож, Песков отметил: "В конце концов, у нас на Красной площади бегают десять "Сталиных" и 15 "Лениных" и все чрезвычайно похожи на оригинал".

Накануне, после появления информации, что под именем Руслана Боширова скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига, удостоенный звания Героя России, Песков сказал, что в Кремле проверят списки награжденных. "У меня нет информации, что человек с таким именем награждался", - сказал он.





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Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".