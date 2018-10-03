"Секреты" Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и "кислотный" Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября. ФОТОрепортаж

Традиционно, как для среды, нардепы работали в сессионном зале лишь в первой половине дня. Затем народные избранники должны будут работать в комитетах.

Парламентарии сегодня ратифицировали соглашение по модернизации украинской железной дороги между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Также нардепы не смогли преодолеть вето президента Петра Порошенко на законопроекты относительно замены пожизненного лишения свободы более мягким наказанием и относительно совершенствования гарантий права осужденных на отбывания наказания по месту жительства или по месту жительства близких родственников.

Рабочий день ВР в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады 3 октября.

Замглавы фракции НФ Андрей Иванчук присел на место Юлии Тимошенко поговорить с замглавы фракции "Батькивщина" Сергеем Соболевым.

Сергей Лещенко (БПП), как и вчера пришел в ярком образе, кислотный желтый горошек на свитере дополняет апельсиновый принт на носках. Похоже, у нардепа коллекция носков с фруктами, так как ранее в Раду он уже приходил в носках с авокадо.

Тем временем, в президиуме Рады первый вице спикер Ирина Геращенко разговаривает по телефону, просматривая что-то на своем смартфоне, а спикер Андрей Парубий обсуждает что-то с Виктором Галасюком (РПЛ).

Семен Семенченко ("Самопомич") о чем-то "секретничает" с главой фракции Олегом Березюком.

Рефат Чубаров (БПП) пришел в сектор "Батькивщины" пообщаться с Григорием Немырей и Борисом Тарасюком.

Практически пустующий сектор "Оппоблока": Юрий Мороко, Александр Долженков и Сергей Матвиенков.

Серьезный Борислав Береза (внефракционный) о чем-то рассказывает коллегам.

Егор Соболев ("Самопомич") призвал с трибуны Рады вызвать в Раду Грицака и провести спецслушания по ситуации с замглавы внешней разведки Украины Семочко.

Фото: Цензор.НЕТ