Начальник отделения полиции задержан на Донетчине на взятке 200 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Майор требовал от гражданина взятку за "принятие уголовно наказуемых мер реагирования к неустановленным лицам, которые незаконно похищают урожай с арендованных земель с/х назначения".

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Средства в сумме 200 тыс грн обнаруженыи изъяты при проведении осмотра места происшествия. Коррупционер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся обыски по месту работы и жительства взяточника. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.