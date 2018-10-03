Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
03.10.18 23:18

Житель Киевщины хранил дома винтовку, пулемет, пистолет, ружье и патроны к ним, - полиция. ФОТОрепортаж

Во время реализации оперативной информации в рамках операции "Оружие, взрывчатка" сотрудники Броварского отдела полиции обнаружили по месту жительства одного из жителей района четыре единицы огнестрельного оружия.

В публикации на сайте облуправления полиции Киевщины сообщается, что изъяты винтовка Мосина, пулемет Шпагина, пистолет ТТ, ружье ТОЗ-Б и 96 патронов различного калибра, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жительница Славянска сдала в полицию 7 единиц найденного оружия. ФОТО

Всего за период профилактической отработки работники полиции у жителей столичной области изъяли 54 единицы огнестрельного оружия, в том числе пулемет, гранатометы, винтовки, пистолеты, обрезы.

Также полицейские обнаружили и изъяли 1884 единицы боеприпасов: 1773 - патрона различного калибра к огнестрельному оружию, 19 гранат и 92 единицы других боеприпасов.

Также читайте: До конца октября в Украине можно добровольно сдать незарегистрированное оружие и избежать ответственности, - Нацполиция

Житель Киевщины хранил дома винтовку, пулемет, пистолет, ружье и патроны к ним, - полиция 01
Житель Киевщины хранил дома винтовку, пулемет, пистолет, ружье и патроны к ним, - полиция 02
Житель Киевщины хранил дома винтовку, пулемет, пистолет, ружье и патроны к ним, - полиция 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100