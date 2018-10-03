Житель Киевщины хранил дома винтовку, пулемет, пистолет, ружье и патроны к ним, - полиция. ФОТОрепортаж

В публикации на сайте облуправления полиции Киевщины сообщается, что изъяты винтовка Мосина, пулемет Шпагина, пистолет ТТ, ружье ТОЗ-Б и 96 патронов различного калибра, передает Цензор.НЕТ.

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Всего за период профилактической отработки работники полиции у жителей столичной области изъяли 54 единицы огнестрельного оружия, в том числе пулемет, гранатометы, винтовки, пистолеты, обрезы.

Также полицейские обнаружили и изъяли 1884 единицы боеприпасов: 1773 - патрона различного калибра к огнестрельному оружию, 19 гранат и 92 единицы других боеприпасов.

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