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04.10.18 10:25

Госпогранслужба Украины получила 100 новых Renault Duster. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственная пограничная служба Украины продолжает плановую работу по переоснащению органов охраны границы современными образцами техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, в подразделения Госпогранслужбы отправилась очередная партия современных полноприводных патрульных автомобилей.

"100 автомобилей "Renault Duster" поступят в подразделения, выполняющие задачи на всех участках государственной границы Украины", - сказано в сообщении.

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Отмечется, чо указанные транспортные средства дадут возможность значительно повысить уровень обеспечения подразделений и увеличить их технический потенциал.

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Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

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