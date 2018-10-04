Микроавтобус столкнулся с грузовым подъемным краном на Николаевщине: пострадали 6 граждан Беларуси и киевлянин, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Николаевской области.

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"В салоне микроавтобуса находились восемь человек. Один из пассажиров, гражданин Беларуси, после столкновения пересел в другое транспортное средство, информация о его состоянии пока неизвестна. Вследствие ДТП пострадали семь: шесть граждан Белоруссии в возрасте от 43-х до 66-ти лет, в т.ч. водитель микроавтобуса, и еще один пассажир, 30-летний житель Киева, которые с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в Кривоозерскую центральную районную больницу. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, известно, что один из травмированных находятся в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 24-летний водитель грузового подъемного крана, житель Одессы, не пострадал.

Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР предварительно по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Кривоозерского отделения полиции, следователи Следственного управления и криминалисты. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Продолжаются первоочередные следственные действия.

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