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04.10.18 10:45

"Осторожно! Рупоры Кремля": под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne. ВИДЕО+ФОТО

Под зданием Верховной Рады проходят различные акции, в частности зоозащитников, а также сторонников принятия законопроекта о языках.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 4 октября, под зданием Верховной Рады проходит зоозащитная акция в поддержку законопроекта №6598, который депутаты должны рассматривать в ходе заседания. Данный законопроект вводит запрет на попрошайничество с животными на улицах украинских городов, содержание медведей, львов и других животных в развлекательных заведениях, упорядочивает действия полиции и экологической инспекции при защите животных от жестокого обращения, запрещает массовую эвтаназию бездомных животных и тому подобное.

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Также активисты "Вільних Людей" проводят под ВР акцию с требованием принять языковой закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 5670-д в первом чтении и закрыть телеканалы 112 и NewsOne.

"Вільні Люди" убеждены: эти два шага - необходимы для обеспечения национальной безопасности Украины", - заявили организаторы акции.

Тем временем, с Майдана Незалежности к зданию ВР движется колонна работников Национальной академии наук. Они намерены пикетировать парламент, чтобы привлечь внимание к проблемам недофинансирования организации, что создает трудности и отрицательно сказывается на социальном положении ученых.

"Результат такой политики по отношению к ученым: сокращение работников, отток ученых из академических учреждений, режим не полной занятости", - заявляют организаторы пикета. 

Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 01

Акция зоозащитников под Радой.

Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 02
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 03
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 04
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 05
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 06

Литсовки в поддержку общественного законопроекта о языках.

Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 07

Акция в поддержку общественного закона о языках.

Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 08
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 09
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 10
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 11

Активисты также требуют принять постановление о прекращении антиукраинской деятельности телеканалов 112 и "Ньюсван".

Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 12
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 13

Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 14

Пикет сотрудников НАН Украины под ВР с требованием увеличения финансирования науки.

Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 15
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 16
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 17
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 18
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 19
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 20
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 21
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 22
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 23
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 24
Осторожно! Рупоры Кремля: под ВР проходят митинги с требованием принять законы о языках, защите животных и постановление по телеканалам 112 и NewsOne 25

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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