В штатном расписании разведподразделений ВСУ отсутствует должность сапера: только за месяц из-за подрыва на минах взвод потерял командира и двух бойцов, - военнослужащий Гор

Об этом на своей странице в Facebook написал военнослужащий Влад Гор, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В конце марта 2016 года на военном полигоне под Ровно, на собрании офицеров военной разведки, один из офицеров спросил у начальника разведки сухопутных войск полковника Шевченко, на основе чего было сделано новое штатное расписание разведывательных подразделений ВСУ. И в старом, и в новом раскладе отсутствовала штатная должность сапер. Полковник Шевченко ответил следующее, прямая речь: - "На основании разговора с Димой". Дима это командир роты глубинной разведки (РГР) 131 ОРБ. Но командир РГР в 2015 году, находился на должности командира отделения первого взвода РГР 131 ОРБ прекрасно знал и докладывал, что 15.06.2015 года в 5:50, около населенных пунктов Октябрь (Верхньошироківське) и Заиченко на мине подорвался разведчик первого взвода роты глубинной разведки 131 ОРБ. Разведчик потерял ногу. Видео эвакуации разведчика показано на 27:51-27:57 минуте, в документальном фильме "Без права на славу" из цикла "Я - война"). Ссылка на фильм. Также командир РГР знал и докладывал, что через две недели, на этом же участке фронта, на растяжке подорвался командир первого взвода роты глубинной разведки 131 ОРБ позывной Черепаха. Лейтенант получил осколочные ранения с тремя бойцами правого сектора. Также командир РГР знал и докладывал, что еще через две недели на этом же участке фронта, в середине июля 2015 года, на мине подорвался разведчик первого взвода роты глубинной разведки 131 ОРБ Станислав Рыжов (позывной Японец). Разведчик погиб. То есть за месяц взвод потерял командира и двух бойцов, один из которых погиб, а другой остался без ноги", - написал он.

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"На этом участке фронта подорвались на минах и погибли: 09.07.2015 г. – Шилов Сергей (позывной Грин), командир роты 8 батальона ДУК. До войны топ менеджер крупной компании. 12.07.2015 г.- Станислав Рыжов (позывной Японец) разведчик 131 ОРБ. До войны частный предприниматель. 04.10.2015 г. – Заяц Михаил Михайлович (позывной Косой), разведчик батальона "Донбасс". До войны частный предприниматель. 04.10.2015 г. – Карась Роман Валентинович (позывной Карась), разведчик 37 ОМПБ. До войны учитель физики. После этого командование сектора М (Мариуполь) и лично командующий сектором генерал Федоров И.В. вообще никак не отреагировали на это. Саперов на этот участок фронта не прислали, никаких занятий с личным составом, по саперному делу, проведенно не было", - подчеркнул Гор.

"Хотя в Хмельницкой области в городе Каменец-Подольский есть Военно-инженерный институт, который готовит в достаточном количестве саперов. А командование генерального штаба, в 2016 году, вводит новое штатное расписание для розведподразделений, в котором отсутствует штатная должность сапер. В ноябре 2015 года разведчик первого взвода роты глубинной разведки 131 ОРБ позывной Знахарь (до войны электрик) самостоятельно с помощью интернет ресурса "Google" выучил саперное дело. И в этом же месяце собственноручно, с разведчиками 131 ОРБ, начал разминировать этот участок фронта", - резюмировал военнослужащий.



