Налоговики в Донецкой области пресекли незаконную реализацию горюче-смазочных материалов: стоимость изъятого - 2,4 млн грн. ФОТОрепортаж

В частности, были установлены личности двух гражданок, которые на территории двух АЗС осуществляли реализацию сжиженного газа и бензина без соответствующих разрешительных документов, сообщили в пресс-службе ГФС.
По результатам проведенных мероприятий было изъято 17 тыс. литров сжиженного газа, 6,5 тыс. литров бензина, почти 4 тыс. литров дизельного топлива и оборудование общей ориентировочной стоимостью 2,4 млн грн.
Относительно нарушителей составлены административные протоколы по ч.1 ст.164 КУоАП.