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04.10.18 12:22

Налоговики в Донецкой области пресекли незаконную реализацию горюче-смазочных материалов: стоимость изъятого - 2,4 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Донецкой области выявили факты незаконной реализации горюче-смазочных материалов в двух городах области.

В частности, были установлены личности двух гражданок, которые на территории двух АЗС осуществляли реализацию сжиженного газа и бензина без соответствующих разрешительных документов, сообщили в пресс-службе ГФС.

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По результатам проведенных мероприятий было изъято 17 тыс. литров сжиженного газа, 6,5 тыс. литров бензина, почти 4 тыс. литров дизельного топлива и оборудование общей ориентировочной стоимостью 2,4 млн грн.

Относительно нарушителей составлены административные протоколы по ч.1 ст.164 КУоАП.

Налоговики в Донецкой области пресекли незаконную реализацию горюче-смазочных материалов: стоимость изъятого - 2,4 млн грн 01
Налоговики в Донецкой области пресекли незаконную реализацию горюче-смазочных материалов: стоимость изъятого - 2,4 млн грн 02
Налоговики в Донецкой области пресекли незаконную реализацию горюче-смазочных материалов: стоимость изъятого - 2,4 млн грн 03
Налоговики в Донецкой области пресекли незаконную реализацию горюче-смазочных материалов: стоимость изъятого - 2,4 млн грн 04

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