Пьяный мужчина бросил гранату в группу парней в Мелитополе, есть пострадавшие, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "3 октября около 22:00 в Мелитопольский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение, что возле магазина на улице Ивана Франко в Мелитополе произошел взрыв неизвестного предмета.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, группа быстрого реагирования и специалисты взрывотехнической управления.

Сотрудниками полиции установлено, что местный житель 1974 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле магазина бросил в направлении троих ребят 1999 рождения гранату "РГД-5"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва один из парней и злоумышленник получили незначительные телесные повреждения, их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.

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С места происшествия правоохранители изъяли металлические обломки корпуса гранаты "РГД-5" и металлическое кольцо с предохранительной чекой.

Кроме этого, по месту жительства правонарушителя, 1974 года, полицейскими изъята граната "РГД-5" с запалом.

Все изъятое направлено на проведение исследования в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Злоумышленника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.