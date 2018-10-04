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04.10.18 13:22

Пьяный мужчина бросил гранату в группу парней в Мелитополе, есть пострадавшие, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали мужчину, который во время конфликта бросил в сторону трех ребят гранату "РГД-5". В результате взрыва незначительные телесные повреждения получил злоумышленник и один из местных жителей.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"3 октября около 22:00 в Мелитопольский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение, что возле магазина на улице Ивана Франко в Мелитополе произошел взрыв неизвестного предмета.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, группа быстрого реагирования и специалисты взрывотехнической управления.

Сотрудниками полиции установлено, что местный житель 1974 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле магазина бросил в направлении троих ребят 1999 рождения гранату "РГД-5"", - сказано в сообщении.

Пьяный мужчина бросил гранату в группу парней в Мелитополе, есть пострадавшие, - Нацполиция 01

Отмечается, что в результате взрыва один из парней и злоумышленник получили незначительные телесные повреждения, их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.

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С места происшествия правоохранители изъяли металлические обломки корпуса гранаты "РГД-5" и металлическое кольцо с предохранительной чекой.
Кроме этого, по месту жительства правонарушителя, 1974 года, полицейскими изъята граната "РГД-5" с запалом.

Пьяный мужчина бросил гранату в группу парней в Мелитополе, есть пострадавшие, - Нацполиция 02

Все изъятое направлено на проведение исследования в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Злоумышленника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Пьяный мужчина бросил гранату в группу парней в Мелитополе, есть пострадавшие, - Нацполиция 03

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