С украинским воином Сергеем Джевагой, погибшим в августе 2014 года под Иловайском, простились в Прилуках. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 4 октября, в городе Прилуки Черниговской области состоялось прощание с Сергеем Александровичем Джевагой (позывной Серж), 1971 года рождения, солдатом резерва, командиром миномета 2-го батальона специального назначения НГУ "Донбасс", который погиб утром 29.08.2014 года в районе поселка Червоносельское Амвросиевского района Донецкой области во время выхода по так называемому зеленому коридору из Иловайского котла. Сергей Александрович ехал в "Газели" в составе автоколонны батальона "Донбасс" по дороге из села Многополье в село Червоносельское. Во время обстрела колонны из пулеметов получил смертельное ранение. Умер на руках побратима.

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Тело в то время не было найдено, только в сентябре этого года его идентифицировали по экспертизе ДНК.

Указом Президента Украины от 25 марта 2015 г. № 176 "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Сергей Джевага родился 28.09.1971 г. в Прилуках. В 1988 г. с золотой медалью окончил школу №2. Имел чрезвычайные математические способности. Учился в Киевском Государственном университете телекоммуникаций. С 1991 года - электромеханик Прилуцкого центра электросвязи.

После начала боевых действий ушел добровольцем.

Похоронили Сергея Джевагу на Аллее Героев (кладбище Горовая Белещина) в Прилуках. У него осталась жена.

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Украинский воин Сергей Джевага







Фото: priluki.city