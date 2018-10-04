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04.10.18 14:30

Спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в Днепр. ФОТО

4 октября в 11:38 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что неподалеку от ул. Днепровская набережная, в Дарницком районе столицы, в реку Днепр скатился легковой автомобиль, водитель которого не выплыл.

утопленник

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыло дежурное отделение 15-й Государственной пожарно-спасательной части и спасатели группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в г. Киеве. С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали автомобиль и обнаружили в нем тело погибшего водителя 1959 года рождения.

Автомобиль находился на расстоянии 25 м от берега и на глубине 6 м.

Сейчас установлением причины трагедии занимаются правоохранительные органы.

Спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в Днепр 01
Спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в Днепр 02
Спасатели обнаружили тело мужчины в автомобиле, который скатился в Днепр 03

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