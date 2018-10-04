Передвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Передвижные амбулатории заехали в 7 сел: Семаки (население - 100 чел.), Высокое (80 чел.), Полевое (70 чел.), Оржица (271 чел.), Скибинцы (135 чел.), Нетратовка (91 чел.) , Александровка (53 чел.). Медицинские сестры Полтавского областного клинического кардиологического диспансера совместно с коллегами из центров первичной медико-санитарной помощи этих районов обследовали в целом 109 человек, подавляющее большинство из которых - пожилые люди.

"Таким людям более сложно добираться до амбулаторий семейной медицины, где их сможет принять их семейный врач, поэтому им помогли представители территориального центра социального обслуживания с доставкой в ​​амбулатории на колесах", - говорит руководитель Полтавского областного центра здоровья Нина Дурдикулиева.

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Напомним, что в рамках совместного проекта Всемирного банка и Минздрава Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей" было закуплено 7 передвижных автомобильных комплексов марки "ISUZU" на общую сумму более 1 млн долларов США. Автомобили, оснащенные самой современной техникой для оперативной диагностики, могут добраться даже до самых отдаленных уголков области, где квалифицированная медицинская помощь малодоступна. В передвижных медицинских амбулаториях "Комплексные медицинские услуги" можно обследоваться на УЗИ-аппарате, измерить артериальное давление, снять ЭКГ или сдать анализы (общий анализ крови, определение уровня глюкозы, рисков образования тромбов, биохимический анализ крови).







Фото: пресс-служба Минздрава