Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
04.10.18 14:59

Передвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области. ФОТОрепортаж

На прошлой неделе три передвижные медицинские амбулатории "Комплексные медицинские услуги", которые были приобретены за средства совместного проекта Всемирного банка и Минздрава Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей", посетили жителей маленьких сел сразу двух районов Полтавщины - Чорнухинского и Гребенковского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Передвижные амбулатории заехали в 7 сел: Семаки (население - 100 чел.), Высокое (80 чел.), Полевое (70 чел.), Оржица (271 чел.), Скибинцы (135 чел.), Нетратовка (91 чел.) , Александровка (53 чел.). Медицинские сестры Полтавского областного клинического кардиологического диспансера совместно с коллегами из центров первичной медико-санитарной помощи этих районов обследовали в целом 109 человек, подавляющее большинство из которых - пожилые люди.

Передвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области 01

"Таким людям более сложно добираться до амбулаторий семейной медицины, где их сможет принять их семейный врач, поэтому им помогли представители территориального центра социального обслуживания с доставкой в ​​амбулатории на колесах", - говорит руководитель Полтавского областного центра здоровья Нина Дурдикулиева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующем году в Украине запустят программу "Бесплатная диагностика", - Ковтонюк

Передвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области 02

Напомним, что в рамках совместного проекта Всемирного банка и Минздрава Украины "Улучшение здравоохранения на службе у людей" было закуплено 7 передвижных автомобильных комплексов марки "ISUZU" на общую сумму более 1 млн долларов США. Автомобили, оснащенные самой современной техникой для оперативной диагностики, могут добраться даже до самых отдаленных уголков области, где квалифицированная медицинская помощь малодоступна. В передвижных медицинских амбулаториях "Комплексные медицинские услуги" можно обследоваться на УЗИ-аппарате, измерить артериальное давление, снять ЭКГ или сдать анализы (общий анализ крови, определение уровня глюкозы, рисков образования тромбов, биохимический анализ крови).

Передвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области 03
Передвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области 04
Передвижные амбулатории в действии: на Полтавщине обследуют пациентов в самых отдаленных уголках области 05
Фото: пресс-служба Минздрава

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100