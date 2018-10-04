Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
04.10.18 15:32

Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами. ФОТОрепортаж

У двух из четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге, выявили паспорта с последовательными номерами. Все они утверждали, что прибыли в Нидерланды на отдых.

россияне

Об этом сообщили сегодня в ходе пресс-конференции Министерства обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Великобритания обвинила ГРУ России в организации кибератак по всему миру

Так, последовательные номера паспортов были выявлены у Алексея Моренца, Евгения Серебрякова.

Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами 01
Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами 02

Также стало известно, что в момент задержания россияне имели при себе несколько телефонных аппаратов, которые они пытались уничтожить. На вопрос, с какой целью они прибыли в страну, гэрэушники сообщили, что с целью отдыха.

Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами 03
Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами 04

Читайте также: Спецслужбы РФ разослали украинским госучреждениям фейковые сообщения с вредоносным ПО, - СБУ

Кроме того, у одного из них была квитанция службы такси, датированная днем поездки в Нидерланды, которая свидетельствует о поездке из штаб-квартиры ГРУ в аэропорт "Шереметьево".

Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами 05

Читайте также: Кибероперация против Организации по запрещению химоружия в Нидерландах проводилась ГРУ: Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, - Столтенберг

"Как вы можете объяснить, что ГРУ совершает такие идиотские ошибки, как то последовательные номера паспортов и квитанция за оплату такси?" - спросил представителя министерства кто-то из присутствующих на пресс-конференции, на что тот посоветовал адресовать такие вопросы российской стороне.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100