Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября. ФОТОрепортаж

Рабочий день нардепы начали с утверждения приветствия "Слава Украине" в ВСУ и Нацполиции.

Затем Рада продлила действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.

Далее нардепы приняли постановление, в котором попросили СНБО ввести санкции против юрлиц-учредителей телеканалов 112 и NewsOne.

Кроме того, парламентарии одобрили в первом чтении законопроект об украинском языке.

Рабочий день ВР в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Вице-спикер Оксана Сыроид и Наталия Новак (БПП) расскладывают на рабочие места депутатов листовки с призывом не продлевать действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.





Пленарное заседание Верховной Рады 4 октября.

Хвича Мепаришвили (НФ) поглядывает на ложу журналистов, разговаривая по телефону.

Сергей Соболев "Батькивщина" выступает с трибуны Рады

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Ольга Червакова передвигается при помощи костылей.

Веселая беседа главы фракции НФ Максима Бурбака (крайний слева), Максима Полякова (НФ, по центру в сером костюме) и Павла Пинзеника (НФ, крайний справа, стоит спиной).

Задумчивый Александр Фельдман ("Воля народа", по центру в голубом костюме) в окружении коллег.

Рабочие моменты в секторе "Батькивщина": Юлия Тимошенко (по центру, в синем пиджаке) общается с Игорем Луценко (крайний слева в первом ряду), Александром Абдуллиным (второй слева в первом ряду) и Сергеем Власенко (крайний справа в первом ряду, стоит).

Ирина Констанкевич (внефракционная) фотографирует на телефон нардепов Сергея Рудыка (БПП, по центру в очках) и Дмитрия Лубинца (БПП, справа) с вышиванками.

Иван Винник представляет с трибуны Рады законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.

Бурбак выступает с трибуны, пока нардепы от "Самопомочи" держат баннер с призывом не голосовать за продление действия закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.

Юрий Бойко ("Оппоблок") выступает с трибуны парламента.

Вадим Новинский ("Оппоблок", слева) с коллегой.

Представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП) внимательно слушает выступающих.

Александр Вилкул ("Оппоблок", стоит спиной в очках) подошел переговорить к первому замглавы регламентного комитета Павлу Пинзенику. Возможно, парламентарии обсуждают представление ГПУ на Вилкула.

Борислав Береза (внефракционный) и Наталия Агафонова (БПП) внимательно слушают жестикулирующую Марию Матиос (БПП).

Разговаривающий по телефону Михаил Добкин ("Оппоблок") здоровается с улыбающимся Игорем Шурмой ("Оппоблок").

Добкин сделал поклон головой здороваясь с Юлией Левочкиной ("Оппоблок")

"Летящей походкой" и с улыбкой Левочкина покидает сессионный зал. Ей вслед глядят Юрий Мороко ("Оппоблок", в сером костюме) и Владимир Гусак ("Оппоблок").

Фото: Цензор.НЕТ.