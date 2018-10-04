Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября. ФОТОрепортаж

Рабочий день нардепы начали с утверждения приветствия "Слава Украине" в ВСУ и Нацполиции.
Затем Рада продлила действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.
Далее нардепы приняли постановление, в котором попросили СНБО ввести санкции против юрлиц-учредителей телеканалов 112 и NewsOne.
Кроме того, парламентарии одобрили в первом чтении законопроект об украинском языке.
Рабочий день ВР в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Вице-спикер Оксана Сыроид и Наталия Новак (БПП) расскладывают на рабочие места депутатов листовки с призывом не продлевать действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.
Пленарное заседание Верховной Рады 4 октября.
Хвича Мепаришвили (НФ) поглядывает на ложу журналистов, разговаривая по телефону.
Сергей Соболев "Батькивщина" выступает с трибуны Рады
Ольга Червакова передвигается при помощи костылей.
Веселая беседа главы фракции НФ Максима Бурбака (крайний слева), Максима Полякова (НФ, по центру в сером костюме) и Павла Пинзеника (НФ, крайний справа, стоит спиной).
Задумчивый Александр Фельдман ("Воля народа", по центру в голубом костюме) в окружении коллег.
Рабочие моменты в секторе "Батькивщина": Юлия Тимошенко (по центру, в синем пиджаке) общается с Игорем Луценко (крайний слева в первом ряду), Александром Абдуллиным (второй слева в первом ряду) и Сергеем Власенко (крайний справа в первом ряду, стоит).
Ирина Констанкевич (внефракционная) фотографирует на телефон нардепов Сергея Рудыка (БПП, по центру в очках) и Дмитрия Лубинца (БПП, справа) с вышиванками.
Иван Винник представляет с трибуны Рады законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.
Бурбак выступает с трибуны, пока нардепы от "Самопомочи" держат баннер с призывом не голосовать за продление действия закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.
Юрий Бойко ("Оппоблок") выступает с трибуны парламента.
Вадим Новинский ("Оппоблок", слева) с коллегой.
Представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко (БПП) внимательно слушает выступающих.
Александр Вилкул ("Оппоблок", стоит спиной в очках) подошел переговорить к первому замглавы регламентного комитета Павлу Пинзенику. Возможно, парламентарии обсуждают представление ГПУ на Вилкула.
Борислав Береза (внефракционный) и Наталия Агафонова (БПП) внимательно слушают жестикулирующую Марию Матиос (БПП).
Разговаривающий по телефону Михаил Добкин ("Оппоблок") здоровается с улыбающимся Игорем Шурмой ("Оппоблок").
Добкин сделал поклон головой здороваясь с Юлией Левочкиной ("Оппоблок")
"Летящей походкой" и с улыбкой Левочкина покидает сессионный зал. Ей вслед глядят Юрий Мороко ("Оппоблок", в сером костюме) и Владимир Гусак ("Оппоблок").
Фото: Цензор.НЕТ.