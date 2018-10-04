Аваков: украинские пилоты уже проходят обучение в центре подготовки "Airbus". ФОТОрепортаж

Такую информацию предоставили Цензор.НЕТ в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Глава МВД Арсен Аваков, заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров и председатель ГСЧС Николай Чечеткин посетили специальный Центр подготовки пилотов "Airbus", где пообщались с украинскими пилотами.

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"Сейчас в этом центре проходят обучение восемь пилотов - представители системы МВД. Это военнослужащие НГУ и пилоты ГСЧС. Сейчас они овладевают теоретическим курсом, оттачивают мастерство в симуляционном центре и пройдут курс практических полетов. Эти пилоты станут основой центра технического обслуживания авиационной системы МВД, будет в Украине", - отметил Арсен Аваков.

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Председатель ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что приобретение вертолетов Н225 расширит авиационную составляющую спасателей.

"Сейчас во Франции проходят подготовку наши пилоты. Два из них уже имеют опыт работы с вертолетом Н145, сейчас они учатся пилотировать Н225. А в конце октября мы направляем еще персонал, будет изучать технические возможности этих вертолетов и заниматься техническим обслуживанием таких вертолетов. Обучение наших специалистов проходит в рамках контракта", - сказал Николай Чечеткин.

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Украинские пилоты, которые учатся во Франции, сравнили работу Ми-8 и Н225 Airbus. По их словам, Н225 помогает экипажу во время полета по приборам, или во время спасательных ситуаций. А также позволяет повысить эффективность выполнения задач за счет современного оборудования.

Рабочий визит министра внутренних дел Арсена Авакова во Францию продолжается. Глава МВД уже посетил завод "Airbus Helicopters", где будет выполняться заказ Украины на изготовление и поставку 55 вертолетов различных классов для нужд ДСНС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

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