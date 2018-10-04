Городскому голове Черкасс Бондаренко объявлено о подозрении, - Луценко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Черкасская прокуратура объявила подозрение мэру областного центра А. Бондаренко, который под видом празднования собрал "правильных" депутатов в Каневе, которые зашли в зал музея и провозгласили себя сессией Черкасского горсовета.

Более 20 "неправильных" депутатам никто даже не сообщил.

Примечательно, что во время объявления подозрения господин мэр отказался выйти из мерседеса, который оформлен на его брата.

Так что имеюощущение, что это - не последнее подозрение этом служащему".