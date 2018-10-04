При получении взятки 15 тыс. грн задержан заместитель командира по тылу одной из частей ВСУ, находящейся на Донбассе, - ООС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "В соответствии с распоряжением Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева продолжается работа по пресечению противоправной деятельности со стороны военнослужащих и работников, привлеченных в состав сил и средств Объединенных сил.

Так, сегодня, 4 октября, по процессуального руководства военной прокуратуры Луганского гарнизона совместно с сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях были задержаны на "горячем" при получении денежных средств в размере 15 000 гривен военнослужащего К., заместителя командира по тылу одной из воинских частей.

В ходе оперативно-следственных действий было установлено, что злоумышленник требовал и получил от своего подчиненного - временно исполняющего обязанности начальника продовольственной службы П. неправомерную выгоду за непринятие мер по привлечению его к дисциплинарной и материальной ответственности по поводу обнаружения в продовольственной службе недостатков в работе .

По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Следственные действия продолжаются.

Командование Объединенных сил в очередной раз подчеркивает, что решительно настроено на борьбу со взяточничеством и любыми правонарушениями. Верховенство права в районе проведения операции Объединенных сил будет обеспечено. Закон один для всех".

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