Аваков посетил завод "Airbus", где собирают вертолеты для МВД и ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины





В сообщении отмечается: "Делегация посетила завод "Airbus Helicopters" во французском городе Мариньян и увидела все этапы сбора вертолетов: начиная от первой линии, когда работают над электричеством и гидравликой машины и заканчивая последним пунктом - тестовым полетом.

Именно на этом предприятии будет выполняться заказ Украины на изготовление и поставку 55 вертолетов различных классов для нужд ГСЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

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Арсен Аваков заявил, что контракт на поставку французских вертолетов для нужд ведомства - это "решительный и качественный шаг вперед".

"Это действительно выводит нас на более высокий уровень. Техническое обслуживание этих машин будет осуществляться в Украине. Поэтому это действительно другой качественный уровень и с точки зрения безопасности полетов, и с точки зрения эффективности применения ", - отметил министр.

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На заводе рассказали, что сбор вертолета проходит в девять этапов. Каждый этап занимает три дня, необходимо 27 дней для полной сборки вертолета. После этого вертолет передается на этап покраски, это около 10 дней. Следующий этап - это этап тестирования, когда проводится два-три полета.

Старший вице-президент "Airbus Helicopters" Оливье Мишалон отметил, что его компания приложит все усилия, чтобы гарантировать полное удовлетворение потребностей украинских заказчиков.

Напомним, уже до конца этого года Украина получит первые четыре вертолета от французской компании. Три вертолета будут выполнять задачи в подразделениях ДСНС, один - в Национальной гвардии".

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