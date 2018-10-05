Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
05.10.18 17:52

Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

5 октября в Киеве пресечена попытка похищения лейтенантом ВСУ, командиром роты охраны одной из воинских частей, двух авиационных двигателей ТВЗ-117А к вертолету МИ-8, балансовой стоимостью около 400 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура 01

Реализуя задуманное, офицер организовал проезд на территорию воинской части заранее подготовленного грузового автомобиля, после чего загрузил военное имущество и вывез его с целью его дальнейшей продажи за границу.

Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданский вертолет потерпел крушение в Киеве, пострадали два человека, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура 03

Во время вывоза оборудования правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 УПК Украин. Оба авиационные двигатели ТВЗ-117А к вертолету Ми-8 изъяты при осмотре места происшествия. 

Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура 04

Также читайте: Выявлен факт кражи медных кабелей питания на 200 тыс. грн в воинской части на Черкасщине, - прокуратура

Открыто уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100