Командир роты охраны пытался выкрасть для продажи за границу 2 двигателя к вертолету Ми-8, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Реализуя задуманное, офицер организовал проезд на территорию воинской части заранее подготовленного грузового автомобиля, после чего загрузил военное имущество и вывез его с целью его дальнейшей продажи за границу.

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Во время вывоза оборудования правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 УПК Украин. Оба авиационные двигатели ТВЗ-117А к вертолету Ми-8 изъяты при осмотре места происшествия.

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Открыто уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.