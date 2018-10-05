"Славута" и рейсовый микроавтобус столкнулись под Киевом: есть погибший и травмированные. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области, машины столкнулись на автодороге возле села Рогозов недалеко от Борисполя.

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По данным полиции, во время столкновения "Славуты" с рейсовым микроавтобусом, который двигался из Киева в Черкассы, погиб водитель легкового автомобиля. Четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы. Их госпитализировали в местную больницу.

Во время удара на обочину выбросило еще один микроавтобус. Машина получила механические повреждения.

Причины трагедии выясняются правоохранительными органами.



