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05.10.18 17:54

"Славута" и рейсовый микроавтобус столкнулись под Киевом: есть погибший и травмированные. ФОТО

В пятницу, 5 октября, под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух микроавтобусов и легкового автомобиля.

дтп

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области, машины столкнулись на автодороге возле села Рогозов недалеко от Борисполя.

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По данным полиции, во время столкновения "Славуты" с рейсовым микроавтобусом, который двигался из Киева в Черкассы, погиб водитель легкового автомобиля. Четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы. Их госпитализировали в местную больницу.

Во время удара на обочину выбросило еще один микроавтобус. Машина получила механические повреждения.

Причины трагедии выясняются правоохранительными органами.

Славута и рейсовый микроавтобус столкнулись под Киевом: есть погибший и травмированные 01
Славута и рейсовый микроавтобус столкнулись под Киевом: есть погибший и травмированные 02

Славута и рейсовый микроавтобус столкнулись под Киевом: есть погибший и травмированные 03

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