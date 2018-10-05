Цензор.НЕТ

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05.10.18 17:56

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

А чего добился ты?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками, - "Наші гроші". ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Кто же это сделал?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море. ВИДЕО

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Других вариантов нет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские власти разрабатывают план отказа страны от доллара, - The Bell

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

На межі Зубожіння

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Не просто соседство, а тесная дружба

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Хороший лектор!

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

...по дороге в Президенты

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Основа власти

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Вперед, к процветанию!

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Скрытые символы мирозданья

План отказа от рубля, диверсия на крымском мосту, скрытые символы мирозданья. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

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