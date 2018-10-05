Налоговой милицией Киева ликвидирована схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.205 УК Украины была установлена группа лиц, которые, используя подконтрольные компании - импортеры, ввозили на таможенную территорию Украины товары по заниженным ценам.

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Реализовывали эти товары на территории Украины без надлежащего документального оформления за денежные средства физическим лицам-предпринимателям через интернет-сайты.

Документальное оформление бестоварных операций по реализации импортируемых ТМЦ с целью прикрытия незаконной деятельности осуществлялось в адрес "фиктивных" предприятий, а также для предоставления налоговой выгоды третьим лицам.

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По результатам проведенных обысков изъяты аппараты для сварки и пайки, металлические скобы, молотки, рыболовное орудие и комплектующие общей рыночной стоимостью около 7 млн гривен, финансово-хозяйственная документация и черновые записи.

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