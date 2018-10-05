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05.10.18 19:39

Спикер Парубий и глава комитета ВР по иностранным делам Гопко провели встречу с грузинским патриархом Илией II. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спикер парламента Андрей Парубий и глава Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко провели встречу с патриархом Грузинской православной церкви Илией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гопко написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Состоялась встреча с Патриархом всея Грузии Ильей II, который  сказал, что они рассчитывают, что эта сложная проблема будет решена в Украине положительно.

Спикер Андрей Парубий отметил важность для Украины получения Томоса, развития двусторонних отношений с Грузией и сохранения единства Вселенского православия".

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Спикер Парубий и глава комитета ВР по иностранным делам Гопко провели встречу с грузинским патриархом Илией II 01
Спикер Парубий и глава комитета ВР по иностранным делам Гопко провели встречу с грузинским патриархом Илией II 02
Спикер Парубий и глава комитета ВР по иностранным делам Гопко провели встречу с грузинским патриархом Илией II 03

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