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06.10.18 00:35

Первую солнечную электростанцию запустили в зоне отчуждения ЧАЭС. ФОТОрепортаж

В Чернобыльской зоне ввели в эксплуатацию первую солнечную электростанцию, которая расположена напротив накрытого реактора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "НВ".

Комплекс построен на территории, которая остается в значительной степени непригодной для проживания и где посетителей сопровождают гиды с измерителями излучения.

Директор компании Solar Chernobyl LLC Евгений Варягин подчеркнул, что этот объект является единственной солнечной электростанции находящаяся в 100 метрах от ядерного реактора, который взорвался в 1986 году.

Солнечная станция мощностью один мегаватт является совместным проектом украинской компании Родина и немецкой Enerparc AG стоимостью около 1 миллиона евро ($1,15 миллиона) и пользуется льготными тарифами.

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